محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق تمكنت بلدية مُحافظة وادي الدواسر خلال شهر أكتوبر الحالي من صيانة وإعادة تأهيل337 عمود إنارة على الطريق العام، وداخل الأحياء السكنية وفي الحدائق العامة. وأوضح رئيس بلدية المحافظة صالح بن جري السليس، أن قسم الإنارة والكهرباء بالبلدية قام خلال هذا الشهر بتركيب العديد من أعمدة الإنارة الديكورية أمام ممشى الشرافاء، وصيانة إنارة بعض المجسمات الجمالية، وتركيب وصيانة العديد من إنارة زينة الأعمدة، كما قام قسم الزراعة وضمن خطته الشهرية بأعمال قص وصيانة المسطحات الخضراء بالحدائق، وصيانة الألعاب وتهيئة المرافق بهدف الارتقاء بأداء الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمحافظة.

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية وادي الدواسر تنفذ أعمال صيانة الإنارة بالحدائق والشوارع العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.