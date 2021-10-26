شكرا لقرائتكم خبر عن "الشورى" ..مذكرة تفاهم بين المملكة واليابان في مجال البيئة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية
ووزارة البيئة في اليابان للتعاون في مجال البيئة.
محمد يوسف
متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات
– الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة.
– الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء
– التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم
– مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع