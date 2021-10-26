السعودية… توقعات بأمطار رعدية من الأربعاء للجمعة على 10 مناطق

محمد بن مسعود - الدمام - توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية ، سقوط أمطار رعدية على 10 مناطق قد تؤدي إلى جريان السيول، وستكون مصحوبة برياح مثيرة للأتربة.

وتشمل تلك المناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وتبوك.

وقال المركز الوطني للأرصاد في بيان اليوم الثلاثاء، إن الفرصة ستكون مهيأة يومي الأربعاء والخميس لسقوط أمطار رعدية تتراوح شدتها من متوسطة إلى غزيرة على مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة.

فيما توقع سقوط أمطار متوسطة يومي الخميس والجمعة، على أجزاء من مكة المكرمة، والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك والمنطقة الشرقية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد المملكة شتاءً قاسيًا تصل فيه درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، متأثرًا بظواهر جوية “متطرفة” تجتاح العالم.

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