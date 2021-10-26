“الوطني للأرصاد” يحذر من هطول أمطار رعدية على محافظة الطائف

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة السابعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.