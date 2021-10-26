أكثر من 70 ألف مستفيد من خدمات مستشفى طريف العام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- الحدود الشمالية:

قدّم مستشفى طريف العام خدماته لأكثر من 70 ألف مستفيد، وذلك منذ بداية العام 2021م وحتى الآن.

وأوضحت صحة الحدود الشمالية، أن عدد مراجعي الطوارى بلغ 31055 مراجعًا، واستفاد نحو 41970 مراجعًا من العيادات الخارجية، كما تم خلال نفس الفترة تنويم 4674 مريضًا، وإجراء 342381 فحصًا مخبريًا، وعمل 31403 فحوص إشعاعية، وبلغ عدد جلسات العلاج الطبيعي 3909 جلسات، فيما بلغ عدد العمليات الطارئة 433 عملية، والعمليات الروتينية 149 عملية، وجراحة اليوم الواحد 209 عمليات.

يذكر أن صحة الحدود الشمالية يوجد بها 10 مراكز طبية متخصصة مركز واحد للقلب، و 3 للسكري، و3 للكلى، و3 للأسنان، إضافةً إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها عدد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب، وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، إلى جانب 45 مركزًا للرعاية الصحية الأولية.