طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح وأتربة مثارة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد في تقرير عن طقس السعودية اليوم الثلاثاء أن السماء تكون صحوًا إلى غائمة جزئيًا مع احتمالية تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد عبر موقعه الإلكتروني، في تقريره عن طقس السعودية اليوم، تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل البحر الأحمر. كما لا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصةً الجنوبية منها.

طقس عسير

فيما قال المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة إنَّ منطقة عسير «أبها، الحرجة، النماص، تنومة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل» تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية بداية من الواحدة ظهرًا حتى السابعة مساء.

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار مصحوبة بنشاط في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة جازان «أبو عريش، الحرث، الدائر، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب» بداية من الواحدة ظهرًا حتى السابعة مساء.

طقس الباحة

كما أنّ هناك رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقتي الباحة «الحجرة، العقيق، الباحة، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد» بداية من الواحدة ظهرا حتى السابعة مساء اليوم الثلاثاء.

طقس مكة المكرمة

وأوضح مركز الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة «أضم، العرضيات، سبت الجارة، ميسان، الشفا، الهدا، الطائف»، ستشهد سحبا رعدية مصحوبة في تدني مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية بداية من الواحدة ظهرا حتى السابعة مساء.

كما تشهد منطقة مكة المكرمة «الخرمة، المويه، تربة، رنية» رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، بداية من التاسعة صباحا حتى السادسة مساء اليوم.

طقس الجوف

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإنَّ هناك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الجوف «أبو عجرم، القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل» بداية من التاسعة صباحا حتى السادسة مساء.

طقس الرياض

كذلك تشهد منطقة الرياض «البجادية، الدوادمي، عفيف، الزلفي، الخرج، الزلفي، العاصمة الرياض، القويعية، المزاحمية، حوطة بني تميم، رماح، شقراء، السليل، وادي الدواسر» رياحًا نشطة وأتربة مثارة من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساء.

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