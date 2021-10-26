المرور يضبط مفحِّط حي طويق بالرياض تجاوبًا مع بلاغ مواطن

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي عن ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في حي طويق بالرياض، وإحالته للهيئة المرورية.

وذكر المرور –عبر تويتر- تجاوبًا مع بلاغ من مواطن «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وقال المواطن في بلاغه إن قائد إحدى المركبات مارس التفحيط على طريق الأمير عبدالرحمن بن سعود بحي طويق بالرياض، عصر أمس الإثنين.

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