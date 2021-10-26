الحصيني عن طقس الثلاثاء: معتدل نهارًا وأمطار على مرتفعات عسير وجازان

الرياض - محمد عبدالله - قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن الطقس المتوقَّع اليوم الثلاثاء، يميل للاعتدال نهارًا، ويميل للبرودة فجرًا على معظم المناطق.

وأضاف الحصيني –عبر تويتر- أنه متوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان، إضافة إلى اليمن وأجزاء من سلطنة عُمان وجنوب وشرق الإمارات، تُسبق برياح مثيرة للأتربة.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، أن تكون حالة السماء صحوًا إلى غائمة جزئيًا ولا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

كما يستمر التوقع بتكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل البحر الأحمر، كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.

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