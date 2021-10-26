تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية وأتربة على 7 مناطق بالمملكة.. الثلاثاء

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد، إلى هطول أمطار عدية ونشاط للرياح وأتربة مثارة وتكوّن سحب رعدية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، وذلك على 7 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة من اليوم الثلاثاء.

أمطار ورؤية متدنية

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ منطقتي عسير «أبها، الحرجة، النماص، تنومة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل» وجازان« أبو عريش، الحرث، الدائر، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب» تشهدان هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

كما أنّ هناك رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقتي الباحة «الحجرة، العقيق، الباحة، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد» ومكة المكرمة «أضم، العرضيات، سبت الجارة، ميسان، الشفا، الهدا، الطائف».

نشاط للرياح والأتربة

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإنَّ هناك رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية على مناطق الجوف «أبو عجرم، القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل» ومكة المكرمة «الخرمة، المويه، تربة، رنية» والرياض «البجادية، الدوادمي، عفيف، الزلفي، الخرج، الزلفي، العاصمة الرياض، القويعية، المزاحمية، حوطة بني تميم، رماح، شقراء، السليل، وادي الدواسر» والحدود الشمالية «العويقيلة، حزم الجلاميد، رفحاء، طريف، عرعر».

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