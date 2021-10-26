شاهد.. اشتباكات بين مسلحين مجهولين في ليبيا وتصاعد ألسنة اللهب قرب مصفاة نفط

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وسائل إعلام، ليبية عن وقوع اشتباكات بين مجموعات مسلحة قرب مصفاة النفط بمدينة الزاوية، أدّت إلى تصاعد ألسنة اللهب بشكل كثيف من موقع الاشتباكات.

وقال الإعلام الليبي، إنَّ الاشتباكات كانت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، دون أن توضّح انتماءات تلك المجموعات، مشيرة إلى وجود حريق أدى لتصاعد اللهب والدخان بكثافة، وفقًا للعربية.

يذكر أنّ مدينة الزاوية التي تعتبر من أكثر مدن الغرب الليبي تواجدًا للميليشيات المسلحة، تشهد منذ أسابيع اشتباكات متقطعة بين مختلف التشكيلات بالمدينة التي تتصارع على مناطق النفوذ وطرق التهريب.

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