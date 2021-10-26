“الاتحاد”: خصم 35 % من راتب فهد المولد وتحويله للتدريبات الانفرادية

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

كشفت مصادر، عن تفاصيل القرارات التي اتخذتها إدارة نادي الاتحاد بشأن لاعب الفريق فهد المولد، وذلك بعد انفعاله خلال استبداله في مباراة فريقه أمام الشباب.

حيث قالت المصارد، إن إدارة نادي الاتحاد قررت خصم 35 % من الراتب الشهري من فهد المولد، بعد انفعاله خلال استبداله في مباراة فريقه أمام الشباب، جاء ذلك وفق لما ذكرته “الرياضية”.

وأوضحت المصادر أن المدير الفني للفريق، الروماني كوزمين كونترا، قرر تحويل اللاعب إلى التدريبات الانفرادية لمدة أسبوع كإجراء انضباطي.

وكان فهد المولد قد دخل في غضب شديد عقب استبداله في مباراة الاتحاد أمام الشباب الجمعة الماضية والتي خسرها الاتحاد بهدفين نظيفين، قبل أن يقدم اللاعب اعتذاره لإدارة النادي وجماهيره.