iQOO تكشف جدول إطلاق الإصدار التجريبي من أندرويد 12

محمد بن مسعود - الدمام - 03-20-1443 09:44

صدى تبوك – متابعة :

كشفت العلامة التجارية iQOO، التابعة لشركة فيفو Vivo، عن جدول التحديث التجريبي الخاص بها من نظام التشغيل أندرويد 12 لهواتفها الذكية.وبحسب ما ذكره موقع “gizchina” التقني، شاركت شركة iQOO، جدول طرح الإصدار التجريبي من أندرويد 12 للحصول على معلومات الدعم، ومن المتوقع أن تحصل سلسلة iQOO 7 و iQOO Z3 و iQOO Z3 على نظام التشغيل أولا.وستحصل الهواتف الذكية المذكورة أعلاه على نظام التشغيل أندرويد 12 الجديد بحلول نهاية ديسمبر المقبل، ولكن لا تذكر iQOO في جدول التحديث التجريبي إذا ما كانت سلسلة iQOO 8 ستحصل على التحديث أم لا.

ووفقا للتقرير، تتوفر هواتف iQOO 8 و 8 Pro فقط في الصين، وفي بيان صحفي لها أكدت iQOO أن برنامج البيتا من أندرويد 12، سوف يستهدف إصداراتها العالمية، من بينها iQOO 7 و iQOO 7 Legend.وخلال اليومين الماضيين، كشفت فيفو Vivo عن طرح تحديث الإصدار التجريبي من أندرويد 12 لهواتفها الذكية، حيث ستبدأ إطلاق البرنامج التجريبي لأجهزتها خلال الشهر المقبل والذي سيغطي جميع الأجهزة المذكورة حتى أبريل 2022.وأكدت شركة فيفو الصينية، على أن تحديث أندرويد 12، سيصل في البداية إلى 31 هاتفًا ذكيًا من بينها X60 Pro + و X60 Pro و X60 و V21 و Y72 5G في شهر ديسمبر المقبل.أما أجهزة V21e 5G و V20 2021 و V20 و Y21 و Y51A و Y31، فستكون في شهر يناير القادم.