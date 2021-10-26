أسعار اليورو والدولار اليوم في الجزائر الثلاثاء.. ما هي؟

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

زاد سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري، اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، لدى بنك الجزائر المركزي فيما سجل تراجعاً في السوق الموازية.



وسجل سعر اليورو لدى بنك الجزائر المركزي 159.53 دينار للشراء و 159.61 دينار للبيع.

بينما استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة في تعاملات السوق السوداء إلى 209.06 دينار للشراء و211.38 دينار للبيع.

وتراجع سعر الدولار لدى بنك الجزائر المركزي عند 136.86 دينار للشراء و136.87 دينار للبيع.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 في الجزائر

وفي السوق الموازية (السوداء) استقر عند 180 دينارًا للشراء، و182 دينارًا للبيع.

وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى بنك الجزائر المركزي، عند 188.61 دينار للشراء، و188.71 دينار للبيع.

فيما صعد سعر الإسترلينى لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 247.84 دينار للشراء، و250.59 دينار للبيع.

وتراجع سعر الريال السعودي، لدى بنك الجزائر المركزي إلى 36.48 دينار للشراء، و36.49 دينار للبيع، بينما استقر سعر الريال لدى السوق الموازية (السوق السوداء) عند 47.99 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي، ارتفاعاً فى التعاملات لدى بنك الجزائر المركزي، ليسجل 37.25 دينار للشراء، و37.26 دينار للبيع. بينما سجل سعر الدرهم استقرارًا لدى السوق الموازية (السوق السوداء) 49 دينارا للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي ليبلغ 453.33 دينار جزائري للشراء، و454.58 دينار جزائري للبيع، مقابل تراجعه عند مستوى 596.92 دينار للشراء، و603.55 للبيع، في السوق الموازية (السوداء).