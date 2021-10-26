وكالات تجسس بريطانية وقعت عقدا مع شركة أمريكية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن وكالات تجسس بريطانية وقعت عقدا مع شركة “أمازون” الأمريكية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي.

وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن “وكالات تجسس بريطانية وقعت عقدا مع وحدة الخدمات السحابية التابعة لشركة أمازون لتخزين مواد سرية، في اتفاق يستهدف تعزيز استخدام تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في التجسس.

وبحسب التقرير، فإن وكالات الاتصالات الحكومية البريطانية المعنية بالتجسس، أيدت شراء نظام سحابي عالي الأمان، وسيستخدمه جهازا المخابرات الداخلية (أم آي 5) والخارجية (أم آي 6)، بالإضافة إلى الإدارات الحكومية الأخرى مثل وزارة الدفاع خلال العمليات المشتركة.

وذكرت “فايننشال تايمز” نقلا عن مصادر مطلعة، أن بيانات جميع الوكالات ستُخزن في بريطانيا.

وفي السياق ذاته، أعلنت وكالات الاتصالات الحكومية البريطانية، أنها لن تعلق على التقارير المتعلقة بعلاقاتها مع موردي التكنولوجيا. ورفضت وحدة الخدمات السحابية التعليق على التقرير.

وتستخدم وكالات الاتصالات الحكومية منذ سنوات الأشكال الأساسية للذكاء الاصطناعي مثل تقنية الترجمة، لكنها تكثف استخدامها حاليا، وذلك ردا على استخدام دول معادية للذكاء الاصطناعي من ناحية وبسبب انفجار البيانات الذي يجعلها فعالة من جهة أخرى.