الخريف: إصدار 669 ترخيصاً صناعياً جديداً باستثمارات 74 مليار ريال منذ بداية العام

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف؛ إنه تم إصدار 669 ترخيصاً صناعياً جديداً، بحجم استثمارات بلغ قرابة 74 مليار ريال منذ بداية عام 2021.
وأضاف الخريف؛ خلال كلمته في جلسات منتدى التسويق المقام في الرياض -حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية- أن 477 مصنعاً بدأ بعمليات الإنتاج.
وأشار إلى أن القطاع وفّر خلال المدة نفسها أكثر من 31 ألف وظيفة؛ منها 10951 للسعوديين.
26 أكتوبر 2021 – 20 ربيع الأول 1443 08:50 AM
وزير الصناعة أشار إلى أن القطاع وفّر خلال المدة نفسها أكثر من 31 ألف وظيفةالخريف: إصدار 669 ترخيصاً صناعياً جديداً باستثمارات 74 مليار ريال منذ بداية العام
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف؛ إنه تم إصدار 669 ترخيصاً صناعياً جديداً، بحجم استثمارات بلغ قرابة 74 مليار ريال منذ بداية عام 2021.
وأضاف الخريف؛ خلال كلمته في جلسات منتدى التسويق المقام في الرياض -حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية- أن 477 مصنعاً بدأ بعمليات الإنتاج.
وأشار إلى أن القطاع وفّر خلال المدة نفسها أكثر من 31 ألف وظيفة؛ منها 10951 للسعوديين.
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