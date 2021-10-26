الخريف: إصدار 669 ترخيصاً صناعياً جديداً باستثمارات 74 مليار ريال منذ بداية العام

محمد بن مسعود - الدمام - وزير الصناعة أشار إلى أن القطاع وفّر خلال المدة نفسها أكثر من 31 ألف وظيفة

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف؛ إنه تم إصدار 669 ترخيصاً صناعياً جديداً، بحجم استثمارات بلغ قرابة 74 مليار ريال منذ بداية عام 2021.

وأضاف الخريف؛ خلال كلمته في جلسات منتدى التسويق المقام في الرياض -حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية- أن 477 مصنعاً بدأ بعمليات الإنتاج.

وأشار إلى أن القطاع وفّر خلال المدة نفسها أكثر من 31 ألف وظيفة؛ منها 10951 للسعوديين.