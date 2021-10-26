الشمندر الأحمر.. علاج سحري للوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ وكالات:
قال مركز الصحة الألماني إن الشمندر الأحمر يعد صديقا للقلب؛ حيث إنه يحمي من الإصابة بأزمات قلبية.
وأوضح المركز أن الشمندر الأحمر غني بمادة “البيتين”، التي لديها القدرة على خفض مستويات الحمض الأميني السام “الهوموسيستين”، وبهذه الطريقة تحمي مادة “البيتين” من أمراض القلب والأوعية الدموية.
ويحتوي الشمندر الأحمر على النترات، التي يتم تحويلها إلى مادة “نتريت” في الجسم، التي تحفز إنتاج أكسيد النيتريك في الدم، الذي يؤدي إلى اتساع الأوعية الدموية وانخفاض ضغط الدم نتيجة لذلك، مما يقي من الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.
ويزخر الشمندر الأحمر أيضا بحمض الفوليك، الذي يحد من خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.
وتعمل مادة “البيتين” أيضا على تحفيز وظيفة خلايا الكبد وتقوي المرارة، ومن ثم فهي تساعد في الحفاظ على صحة الكبد والقنوات الصفراوية.
وبالإضافة إلى ذلك، تعرف مادة “البيتين” أيضا باسم “ثلاثي ميثيل الجليسين” (TMG) وتعتبر “مُحسِّنا للمزاج”؛ حيث يمكنها أن تزيد من إفراز مستوى “السيروتونين” المعروف باسم هرمون السعادة.
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