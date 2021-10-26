ضُبط بـ(101,250) كجم من القات.. «شرطة مكة» تُطيح بمقيم بحوزته مواد مخدرة

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على مقيم بحوزته (101,250) كيلو جرام، من مادة القات المخدر.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن دوريات الأمن في محافظة القنفذة من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، بحوزته (101,250) كيلو جرام، من مادة القات المخدر، مخبأة داخل شاحنة يقودها.

وأشار إلى أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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