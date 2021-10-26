أخبار السعودية.. اختتام قمة الشرق الأوسط الأخضر.. وهل يمكن إقرار جرعة لقاح رابعة؟

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، الإثنين، حيث استضافت الرياض أعمال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي انطلقت جلساتها الإثنين، بالعاصمة الرياض، بمشاركة دولية واسعة شارك بها عدد من الرؤساء وقادة الدول وصناع القرار في العالم، لرسم خريطة عالمية لحفظ الحياة وجودتها، وإلى التفاصيل:

كلمة ولي العهد بقمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الرياض، أعمال قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، بمشاركة دولية واسعة، في بادرة تقدمها المملكة العربية السعودية لصنع الفارق العالمي في حفظ الطبيعة والإنسان والحيوان ومواجهة تحديات التغير المناخي.

ولي العهد يختتم أعمال قمة الشرق الأوسط الأخضر

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اختتام قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر».

أبرز ما قاله قادة العالم عن مبادرة الشرق الأخضر

شهدت أعمال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي انطلقت جلساتها اليوم الاثنين، بالعاصمة الرياض، مشاركة دولية واسعة بحضور عدد من الرؤساء وقادة الدول وصناع القرار في العالم، لرسم خريطة عالمية لحفظ الحياة وجودتها، وحظت المبادرة بتأييد ودعم عربي وعالمي.

كيري يشكر المملكة على مساهمتها بقضايا المناخ

شكر المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، المملكة على مساهمتها المهمة في قضايا المناخ، مثمنا جهودها بشأن مكافحة التغير المناخي، وقال في كلمنه خلال قمة الشرق الأوسط التي تستضيفها الرياض، بحضور قادة دول عدة، اليوم الإثنين، "إن علينا جميعًا مسؤولية للحفاظ على كوكب الأرض".

المملكة ترسم خارطة طريق لمواجهة التغير المناخي

تضمَّنت كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال افتتاحه قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، 12 هدفا ومبادرة نوعية ترسم خارطة طريقة واضحة المعالم؛ لمواجهة التغير المناخي.

«البيئة» تطلق 4 مبادرات لمكافحة التغير المناخي

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن إطلاق 4 مبادرات لحماية البيئة والتصدي لظاهرة التغير المناخي ومكافحتها، ويأتي ذلك في ختام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي انطلقت أعمالها في العاصمة السعودية، الرياض، مساء اليوم الإثنين، وسط حضور دولي لافت.

ما مدى إمكانية إقرار جرعة رابعة من لقاح كورونا؟

نصح الدكتور ثامر الخشان استشاري الأمراض المعدية للكبار، اليوم الإثنين، الجميع بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية وتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، موضحًا أنه لا أحد يستطيع حاليًّا تأكيد إقرار جرعة رابعة من لقاح كورونا.

طبيب سعودي ضمن فرق منظمة الصحة العالمية

أعلن وكيل وزارة الصحة، عبدالله بن مفرح عسيري، أن منظمة الصحة العالمية، اختارت الطبيب السعوي، شاكر العمري، مدير عام البرامج الصحية والأمراض المزمنة بوزارة الصحة، ليكون ضمن أحد الفرق الاستشارية التابعة للمنظمة الأممية.

الزعاق يحدد علامات على بداية البوادر الشتوية

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن الزواحف والهوام السامة (العقارب والثعابين)، تبدأ خلال هذه الأيام بالاختفاء التدريجي، مضيفًا أن تلك علامة على بداية البوادر الشتوية، وستظل الزواحف والهوام السامة، مختبئة طول الثلاثة شهور المقبلة بما يسمى بالبيات الشتوي.

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