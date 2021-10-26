ولي العهد يتسلم رسالة من ملك المغرب.. ويستعرض مع أخنوش مبادرات المملكة للحفاظ على البيئة

الرياض - محمد عبدالله - تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رسالة خطية من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

وسلّم الرسالة إلى العهد رئيس الحكومة في المملكة المغربية السيد عزيز أخنوش، وذلك خلال لقائه بسمو ولي العهد على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة الرياض.

كما نقل رئيس الحكومة تحيات جلالة ملك المغرب لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، فيما حمله سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين وتحيات سموه لجلالته.

وقد جرى خلال اللقاء استعراض مبادرات المملكة النوعية للمحافظة على البيئة، ومكافحة التغير المناخي.

حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

فيما حضره من الجانب المغربي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، وسفير المملكة المغربية لدى المملكة العربية السعودية الدكتور مصطفى المنصوري.

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