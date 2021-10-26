مقتل 18 شخصا في مسجد شمال نيجيريا على يد مسلحين

محمد بن مسعود - الدمام - قتل مسلحون يستقلون دراجات نارية ما لا يقل عن 18 شخصا في مسجد بولاية النيجر في شمال نيجيريا، يوم الاثنين.
وقال ساكنان لوكالة رويترز، إن المهاجمين وصلوا إلى تجمع مازا كوكا في منطقة حكومة ماشيجو المحلية في نحو الخامسة صباحا.
© REUTERS / Sani/Nigeria Emergency Management Agency
وقال ساكن يدعى عبد الغني حسن لرويترز، “جاؤوا وتوجهوا مباشرة إلى المسجد وأطلقوا النار على المصلين جميعا”.
وأضاف أنهم خطفوا أكثر من عشرة آخرين.
وقال بيلو أيوبا، وهو ساكن آخر وشاهد، إن 20 على الأقل أصيبوا.
ولم يرد متحدث باسم شرطة ولاية النيجر بعد على اتصالات أو رسائل طلبا للتعقيب.
وعمدت عصابات مسلحة تعمل من أجل المال إلى خطف أو قتل المئات في جميع أنحاء شمال غرب نيجيريا هذا العام، لكن مسؤولين في ولاية النيجر ومسؤولين محليين قالوا في الآونة الأخيرة إن جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة استولت على مجتمعات متعددة في الولاية، وقدمت للقرويين المال ودمجتهم في صفوفها لمحاربة الحكومة.
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