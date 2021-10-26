محمد الفلاح - طفرة في استثمارات قطاع التكنولوجيا المالية السعودي

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

أظهر تقرير "فنتك السعودية" السنوي 2020 / 2021 استمرار نمو قطاع التقنية المالية السعودي بوتيرة متسارعة على مدى الـ 12 شهراً الماضية.



وارتفع عدد شركات التقنية المالية بنسبة قدرها 37% وبمقدار قياسي لحجم الاستثمارات تجاوز 1.3 مليار ريال (347 مليون دولار).

وقالت مديرة عام مبادرة "فنتك السعودية" نجود المليك، إن قطاع التقنية المالية في المملكة خلال عام 2020 / 2021 شهد نضجًا وتطوّرًا ملحوظًا.

وأشارت إلى أنه رغم الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم خلال عام 2020، إلا أننا نرى أثر الاعتماد على الحلول الرقمية التي أحدثتها أزمة جائحة (كوفيد-19) مستمرًّا، حتى بعد تجاوز العالم تدريجياً لهذه الأزمة.

وقالت إن الوضوح في التشريعات واللوائح التنظيمية أدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع التقنية المالية التي بدورها تدفع عجلة نمو هذا القطاع.

ويقدم تقرير "فنتك السعودية" وهى إحدى مبادرات البنك المركزي السعودي، بالشراكة مع هيئة السوق المالية، لمحة عامة عن تطور قطاع التقنية المالية، حيث شهد العام الماضي ظهور شركات تقنية مالية جديدة في مختلف المجالات بما في ذلك المدفوعات، وأسواق المال، والتأمين، وحلول الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتدعم المبادرة تطور منظومة قطاع التقنية المالية في المملكة من خلال عدد من البرامج والأنشطة، إضافة إلى المسح الوطني للتقنية المالية الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث يقيس مدى تبني الأفراد والشركات لحلول التقنية المالية.

وتوقع تقرير "فنتك السعودية" أن يكون العام 2021 / 2022 مهمًّا لقطاع التقنية المالية، وأن يسهم استمرار ضخ الاستثمارات من قبل مستثمري رأس المال الجريء، وصدور تشريعات جديدة، وإطلاق المبادرات الوطنية المتعلقة بالتقنية المالية، إلى تطوير جيل جديد من حلول التقنية المالية في المملكة.

ويضم التقرير أقسامًا تغطي عدة جوانب في قطاع التقنية المالية، هي: نظرة عامة حول شركات التقنية المالية في السعودية، والمواهب والكفاءات المطلوبة في منظومة التقنية المالية السعودية، إلى جانب المصرفية المفتوحة في المملكة، ونظرة تحليلية حول الاستثمارات في قطاع التقنية المالية.