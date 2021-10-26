نشرة «عاجل».. افتتاح قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. و انتظام طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية في الدراسة

الرياض - محمد عبدالله - نشرت صحيفة عاجل عددًا من الأخبار الخاصة بالشأن المحلي والدولي والرياضي والاقتصادي، وأبرزها افتتاح قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وانتظام طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية في الدراسة.

وفيما يلي التفاصيل

ما العمر المناسب لعمل حساب في أبشر؟.. «المنصة تجيب»

أوضحت منصة أبشر، اليوم الإثنين، السن المناسبة لعمل حساب لديها. وقالت: إن المستفيد يمكنه التسجيل بعد تسلم الهوية الوطنية، وذلك ردًا على تساؤل ورد للمنصة بشأن العمر المحدد لعمل حساب للمستفيد.

منها حماية مواقع التراث البيولوجي.. 5 مطالب من مجلس الشورى لجهات وهيئات

طالب مجلس الشورى، هيئة تنمية الصادرات السعودية، بتطوير مؤشرات أداء لتحسين كفاءة بيئة التصدير وتشجيع تصدير المنتجات الوطنية وقياسها بشكل دوري، بما يُمكن من تحديد الفجوة بين المستهدف والمتحقق وأي انخفاضات في تحقيق المستهدفات.

بالصور.. ولي العهد يستقبل القادة المشاركين في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، القادة المشاركين في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

بالفيديو.. أمير قطر يصل إلى الرياض للمشاركة في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

وصل إلى الرياض اليوم، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر, والوفد المرافق له، للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

شاهد.. عناق أخوي بين الأمير محمد بن سلمان وولي عهد الكويت في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

بدأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، منذ قليل، في استقبال قادة الدول المشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وشهد الاستقبال عناق أخوي بينه وبين ولي عهد الكويت.

ولي العهد: ندشن حقبة جديدة للمنطقة إيمانا بأن التغيرات المناخية تؤثر على الاقتصاد والأمن

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إننا ندشن حقبة خضراء جديدة للمنطقة؛ إيمانًا منا بأن آثار التغيرات المناخية لا تؤثر على البيئة فقط بل على الاقتصاد والأمن.

مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. انتظام طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية في الدراسة

بدأ طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في جميع مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي بالمناطق والمحافظات انتظامهم حضوريًا للأسبوع التاسع على التوالي، وفق الخطة الدراسية المعمول بها.

ولي العهد: 39 مليار ريال لمبادرتي الاقتصاد الدائري للكربون وحلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إنه امتدادًا لدور المملكة الريادي في تنمية أسواق الطاقة، سنعمل على تأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة

ولي العهد يتوسط القادة المشاركين في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

توسط صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم والمشاركين في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

12 هدفًا ومبادرة نوعية.. المملكة ترسم خارطة طريق لمواجهة التغير المناخي

تضمَّنت كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال افتتاحه قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، 12 هدفا ومبادرة نوعية ترسم خارطة طريقة واضحة المعالم؛ لمواجهة التغير المناخي.

التدخين في غير هذه الأماكن يعرض صاحبها لغرامة تصل إلى 20000 ريال

أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، التابعة لوزارة الصحة، مواصفات الأماكن التي يسمح بها في التدخين بأماكن العمل وذلك تجنبًا للوقوع تحت طائلة الغرامات المقررة نظامًا لمخالفات نظام مكافحة التدخين.

قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. مشاركة عربية ودولية واسعة بالرياض

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الرياض، أعمال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بمشاركة دولية واسعة يتصدرها رؤساء وقادة الدول وصناع القرار في العالم.

بالفيديو.. النص الكامل لكلمة ولي العهد في قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الرياض، أعمال قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، بمشاركة دولية واسعة

بالفيديو.. سطو مسلح لـ5 ملثمين بالسواطير على محل بقالة في ينبع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطعًا مصورًا لعملية سطو مسلح على إحدى البقالات الصغيرة في محافظة ينبع.

بالفيديو.. ولي العهد يختتم أعمال قمة الشرق الأوسط الأخضر

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اختتام قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر».

«أمن الطرق» يعلن إعادة افتتاح طريق الهدا في الاتجاهين

‏أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين.

وفاة شخصين في حادث دهس بالباحة

تلقت هيئة الهلال الأحمر منطقة الباحة بلاغًا عن وقوع حادثة دهس لشخصين في المنطقة، لتتحرك سيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث.

هل يمكن إقرار جرعة رابعة من لقاح كورونا في المملكة؟.. استشاري يُجيب

نصح الدكتور ثامر الخشان استشاري الأمراض المعدية للكبار، اليوم الإثنين، الجميع بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية وتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

مبادرات ولي العهد بشأن المناخ.. استثمارات بالمليارات وفرص عمل جديدة

ما زالت المبادرات السعودية بشأن قضايا البيئة والمناخ، محط أنظار العالم، ارتكازًا إلى أهدافها التي تتجاوز المواجهة التقليدية للتغير المناخي إلى أهداف نوعية تتضمن توفير استثمارات فاعلة والمزيد من وظائف المستقبل.

لأول مرة منذ سنوات.. إلغاء تمديد حالة الطوارئ في مصر

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات.

البرهان يعلن حالة الطوارئ في السودان.. ويؤكد: القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وذلك بعد حملة الاعتقالات التي شهدتها البلاد، صباح اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب.

تقارير: الهلال يتحرك لخطف موهوب الأهلي

تحركت إدارة النادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، بخطوات متأنية من أجل الحصول على خدمات الموهوب الشاب عبدالرحمن غريب، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، لتدعيم الخط الأمامي لأزرق الرياض بصفقة من العيار الثقيل في سوق انتقالات الصيف الجاري.