قبل موقعة الأهلي المنتظرة.. “الكوري” يبعثر أوراق الهلال

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى الهلال ضربة موجعة، قبل مواجهة فريقه الكروي الأول نظيره الأهلي، الجمعة المقبل، في “كلاسيكو” الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، متمثلة في غياب مدافعه الكوري جان هيون سو عن الملاعب لمدة أسبوعين قادمين، وذلك بعد أن كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها عن تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، يحتاج على أثرها برنامج علاجي وتأهيلي.

من جهة ثانية أدى المدافع متعب المفرج مراناً لياقي وبدني في صالة الإعداد البدني وذلك لتعرضه لكدمة في مشط القدم.