محمد الفلاح - بيان قمة الشرق الأوسط الأخضر.. خارطة طريق لمواجهة التحديات البيئية

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

اتفاق القادة المشاركون في قمة الشرق الأوسط الأخضر، على أهمية العمل لوضع خارطة طريق إقليمية لمواجهات التحديات البيئية.



وقال بيان صادر عن القمة التي عقدت المملكة العربية السعودية، إن القادة اتفقوا على العمل سويا لوضع خارجة منهجية لمواجهة هذه التحديات وصولا لتحقيق أهداف المبادرة.

وأوضح البيان، أن القادة والحضور استعرضوا الحزمة الأولى من البرامج والمشاريع التي تستهدف الإسهام في تحقيق أهداف المبادرة المتمثلة في دعم الجهود والتعاون في المنطقة.

وأشار إلى أن السعودية أعلنت خلال القمة أنها ستعمل على إنشاء مراكز وبرامج سيكون لها دورا كبيرا في تهيئة البنية التحتية اللازمة لحماية البيئة وخفض الانبعاثات.

البيان أعلن أيضاً أن السعودية ستعمل على إنشاء مبادرة عالمية للإسهام في تقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون شخص بالعالم، بجانب تأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة.

وتحقيقاً لأهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستعمل على تأسيس مركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف للإسهام في تقليل المخاطر الصحية الناتجة عن موجات الغبار، وتأسيس مركز إقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية للإسهام في رفع التنوع البيولوجي البحري وخفض مستوى الانبعاثات في قطاع الأسماك بقرابة (15%)، وإنشاء برنامج إقليمي لاستمطار السحب للإسهام في رفع مستوى الهاطل المطري بقرابة (20%).

ودعت قمة الشرق الأوسط الأخضر أيضاً، إلى تكثيف العمل المشترك للمحافظة على الغطاء النباتي في أفريقيا وتنميته.