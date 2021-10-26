شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ الرئيس الاتحادي للنمسا بذكرى اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا، ألكساندر فان دير بيلن، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا، ألكساندر فان دير بيلن، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.