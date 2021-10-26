شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويستعرض الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات مع رئيس الوزراء الباكستاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الجهود المبذولة بشأن خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ومكوناتها، وذلك خلال لقائهما على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عقدت في العاصمة الرياض.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، فيما حضر من الجانب الباكستاني وزير الخارجية شاه محمود قريشي، ووزير المالية شوكت ترين، ونائب وزير الخارجية سهيل محمود.