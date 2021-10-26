شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويناقش المبادرات النوعية للمملكة مع وزير المالية الجزائري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، مع دولة الوزير الأول وزير المالية الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، المبادرات النوعية التي أطلقتها المملكة خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر لحماية البيئة، وذلك خلال لقائهما على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عقدت في العاصمة الرياض.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، فيما حضر من الجانب الجزائري السفير لدى المملكة أحمد عبدالصدوق، والمستشار قاسمي مصطفى عبدالحق، والمبعوث الخاص للشؤون الخارجية والمكلف الاقتصادي عبدالكريم الحرشاوي.