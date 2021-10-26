شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويتسلم رسالة خطية من ملك المغرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رسالة خطية من الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية، سلمها لسمو ولي العهد رئيس الحكومة في المملكة المغربية عزيز أخنوش، وذلك خلال لقائه بسموه على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عقدت في العاصمة الرياض.

كما نقل رئيس الحكومة تحيات ملك المغرب لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، فيما حمله سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين وتحيات سموه لجلالته، وجرى خلال اللقاء استعراض مبادرات المملكة النوعية للمحافظة على البيئة، ومكافحة التغير المناخي.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، فيما حضره من الجانب المغربي وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، وسفير المملكة المغربية لدى المملكة العربية السعودية د. مصطفى المنصوري.