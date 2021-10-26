شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويبحث مبادرتي الشرق الأوسط والسعودية الخضراء مع رئيس الحكومة التونسية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية