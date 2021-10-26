شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويبحث مبادرتي الشرق الأوسط والسعودية الخضراء مع رئيس الحكومة التونسية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، مع رئيس الحكومة التونسية نجلاء بودن، مبادرات المملكة النوعية للمحافظة على البيئة، ومن أبرزها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وذلك خلال لقائهما على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عقدت في العاصمة الرياض. حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، فيما حضر من الجانب التونسي، وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي.