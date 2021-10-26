شكرا لقرائتكم خبر عن «حلقات القرآن» تستقبل 30 ألفا بجدة حضوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت حلقات ودور القرآن الكريم التابعة لجمعية خيركم بجدة حوالي 30 ألف طالب وطالبة من مختلف الأعمار «باستثناء المرحلة الابتدائية» الأحد الماضي.

يأتي ذلك بعد توجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف آل الشيخ، بعودة الدراسة الحضورية في حلقات تحفيظ القرآن في المساجد والمدارس النسائية، بعد رفع قرار تعليقها الذي استمر لما يقارب العامين.

وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية م. عبدالعزيز حنفي، أن العودة وفق الاشتراطات الصحية المتمثلة في الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي في الحلقات الواردة في بروتوكولات المساجد على موقع الصحة العامة «وقاية»، ولمن قد حصلوا على جرعتين من اللقاح، مع إبراز تطبيق توكلنا قبل دخول الحلقات والدور، مشيرا إلى أن الحضور اقتصر على من تجاوزوا الـ12 من العمر من طلاب المراحل المتوسطة والثانوية والجامعية وكبار السن، فيما سيستمر التعليم عن بعد لطلاب المرحلة الابتدائية عبر منصات «خيركم» الإلكترونية.