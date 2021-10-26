شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة مستجدات الدليل الإرشادي للمشرف التربوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش مكتب التعليم بالخبر، خلال اجتماعه الثاني للمشرفين التربويين، أمس الأول، بحضور مدير مكتب تعلم الخبر أحمد الغامدي ومساعديه، ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والمستجدات في عدد من المهام، وذلك بمقر مدرسة عمر المختار الابتدائية.

وأوضح مدير مكتب التعليم بالخبر أحمد الغامدي أن الاجتماع ناقش التحديثات على منصة مدرستي والدليل الإرشادي للمشرف التربوي ومتابعات الشؤون المدرسية وزيارات الشعب والوحدات وتوثيق الزيارات في برنامج نور ومحاور ذات علاقة بالعمل. وأضاف أن الاجتماع ناقش بشكل مفصل الدليل الإرشادي للمشرف التربوي 1443هـ والمؤشرات والاستمارات المتعلقة به وجميع ما يتعلق بدور المشرفين التربويين خلال الزيارات الإشرافية وأهمية التزامن بين المجموعات الطلابية.

وحث الغامدي المشرفين التربويين على الاستمرار على الأداء المتميز وبذل المزيد من الجهد لتحقيق المنجزات، والتركيز على الأعمال والمبادرات النوعية لدى المعلمين خلال الزيارات ورفع أسماء المعلمين المتميزين لتقديم الشكر والتقدير لهم.