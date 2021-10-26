شكرا لقرائتكم خبر عن «صحتك بعد الأربعين».. برامج تحفيزية للفحص المبكر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم تجمع الشرقية الصحي برامج توعوية وترفيهية لتشجيع السيدات على إجراء الفحص المبكر لسرطان الثدي بالماموجرام في مركز «مي الجبر»، تزامنا مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، التي تقام في شهر أكتوبر من كل عام.

وأوضح المركز الشروط التي يجب توافرها بالمرأة عند إجراء فحص الماموجرام، ومن ضمنها أن تكون المرأة في عمر ٤٠ عاما فما فوق، وتستثنى من ذلك من كان لديها تاريخ مرضي عائلي بسرطان الثدي من الدرجة الأولى «أم أو أخت»، ويجب أن تكون المرأة غير حامل أو مرضع، وإن كانت مرضعة يمكنها عمل الفحص بعد مرور شهرين على فطام الطفل، ويفضل إجراء الفحص بين اليوم الثالث والعاشر من بداية الدورة الشهرية للنساء المتزوجات، أما بالنسبة لغير المتزوجات فيمكنهن عمل الفحص في أي يوم من أيام الشهر، وفي حال استئصال الرحم أو المبايض أو ربط قناة فالوب أو عند انقطاع الدورة الشهرية يمكن أخذ الموعد في أي يوم من أيام الشهر، كما يفضل عدم استخدام الكريمات أو منتجات مزيلات العرق يوم الفحص لتأثيرها على جودة الأشعة.

وأفاد المركز بأن الطاقة الاستيعابية للمواعيد تصل إلى ٤٠ موعد يوميا، مشيرا إلى أن مدة الفحص بالماموجرام قد تستغرق من ١٥ إلى ٢٠ دقيقة.

وأشارت أخصائي أول صحة عامة د. زهراء النزر، إلى أن البرامج بالمركز اشتملت على جانب ترفيهي وآخر توعوي، وتضمن محاضرات تثقيفية لتقليل نسبة الخوف لدى السيدات، ولتجنبهن الملل أثناء انتظار دورهن لإجراء الفحص.

وأوضحت المتطوعة في حملة «صحتك تزهر» أنوار أبو فلاسة، أنه تم تقديم محاضرة تثقيفية بعنوان: «صحتك بعد الأربعين»، ركزت على صحة المرأة، والجوانب التي تعزز من صحتها، مثل الغذاء الصحي والتمارين الرياضية، ولفتت إحدى المستفيدات «سميرة الشريوي» إلى حسن تعاون الطاقم الطبي معهن، حيث أثر إيجابا في تحفيزهن وتشجيعهن، فيما قالت المستفيدة فاطمة الهاني: لم يسبب الفحص لي قلقا أو خوفا لأنني سبق وأجريته أكثر من ٤ مرات».