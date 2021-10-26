شكرا لقرائتكم خبر عن 51 حالة كورونا جديدة.. وانخفاض «الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 51 حالة مؤكدة وتعافي 56 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 77 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 548303 حالات، وبلغ عدد حالات التعافي 537338 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل حالتي وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8780 حالة «يرحمهم الله جميعا»، ودعت الصحة إلى ضرورة استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا لمقاومة المتحورات وحماية كافة أفراد المجتمع والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق أعلى مستويات المناعة المجتمعية بإذن الله.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».