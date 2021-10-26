شكرا لقرائتكم خبر عن تثقيف الكوادر التعليمية بمهارات «التفكير الناقد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت إدارة تعليم الشرقية ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث، مساء أمس الأول، برنامجا تدريبيا للتطوير المهني والتعليمي للتفكير الناقد افتراضيا ضمن سلسلة برامج لمدة خمسة عشر يوما.

وتقدم البرنامج مشرفة التدريب والابتعاث لطيفة القرشي، ويستهدف البرنامج الكادر التعليمي من معلمات الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والدراسات الاجتماعية، وذلك في إطار التعرف على مفهوم وملامح التفكير الناقد ومهاراته ومعاييره ومعوقاته ومحدداته وضوابطه وتطبيقاته في الحياة اليومية.