مقتل شخصين وإصابة 4 في إطلاق نار بولاية أيداهو الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - قتل شخصان وأصيب 6 آخرون في حادث إطلاق نار بمركز تجاري بعد ظهر، اليوم الاثنين، في بويز بولاية أيداهو.
وقال رئيس شرطة بويز ريان لي، إن الضباط استجابوا في الساعة بعد الظهر لنداء عن شخص مشتبه به في مركز تجاري، أعقب ذلك إطلاق نار.
© Sputnik . Igor Zarembo
وأكد رئيس الشرطة أن ضابطا كان من بين ستة أشخاص أصيبوا، كما توفي منهم اثنان.
وأكد ريان لي أن المشتبه به اعتقل في وقت لاحق، وفقا لموقع شبكة “إن بي سي نيوز”.
واختتم رئيس شرطة بويز أن لا يوجد خطر الآن على سلامة الأشخاص، حيث تم إخلاء المركز التجاري ولا يوجد مشتبه بهم آخرين.
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