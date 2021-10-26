- 1/2
- 2/2
قالت الشرطة الأمريكية في بويز بولاية أيداهو بالمنطقة الشمالية الغربية من الولايات المتحدة إن مركزًا تجاريًّا شهد يوم الاثنين إطلاقًا للنار.
وتفصيلاً، أوضحت الشرطة أن خمسة أشخاص وضابط شرطة أُصيبوا في إطلاق نار في المركز التجاري، وفق “روسيا اليوم”.
وحسبما نشرته وسائل إعلام أمريكية، أكدت الشرطة أن شخصًا واحدًا رهن الاحتجاز.
ودعت قوات الأمن الناس إلى تجنب المنطقة، مؤكدة أنه ليس لديهم معلومات تشير إلى تهديدات إضافية.
ويقع مركز التسوق Boise Towne Square في أكبر مدينة في ولاية أيداهو، ويعد أكبر مركز للتسوق في المدينة.
بالفيديو.. إصابة شرطي و5 أشخاص في إطلاق نار بـ”أيداهو الأمريكية”
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-26
قالت الشرطة الأمريكية في بويز بولاية أيداهو بالمنطقة الشمالية الغربية من الولايات المتحدة إن مركزًا تجاريًّا شهد يوم الاثنين إطلاقًا للنار.
وتفصيلاً، أوضحت الشرطة أن خمسة أشخاص وضابط شرطة أُصيبوا في إطلاق نار في المركز التجاري، وفق “روسيا اليوم”.
وحسبما نشرته وسائل إعلام أمريكية، أكدت الشرطة أن شخصًا واحدًا رهن الاحتجاز.
ودعت قوات الأمن الناس إلى تجنب المنطقة، مؤكدة أنه ليس لديهم معلومات تشير إلى تهديدات إضافية.
ويقع مركز التسوق Boise Towne Square في أكبر مدينة في ولاية أيداهو، ويعد أكبر مركز للتسوق في المدينة.
26 أكتوبر 2021 – 20 ربيع الأول 1443
01:46 AM
26 أكتوبر 2021 – 20 ربيع الأول 1443
02:40 AM
وسائل إعلام أمريكية: أكدت الشرطة أن شخصًا واحدًا رهن الاحتجاز
قالت الشرطة الأمريكية في بويز بولاية أيداهو بالمنطقة الشمالية الغربية من الولايات المتحدة إن مركزًا تجاريًّا شهد يوم الاثنين إطلاقًا للنار.
وتفصيلاً، أوضحت الشرطة أن خمسة أشخاص وضابط شرطة أُصيبوا في إطلاق نار في المركز التجاري، وفق “روسيا اليوم”.
وحسبما نشرته وسائل إعلام أمريكية، أكدت الشرطة أن شخصًا واحدًا رهن الاحتجاز.
ودعت قوات الأمن الناس إلى تجنب المنطقة، مؤكدة أنه ليس لديهم معلومات تشير إلى تهديدات إضافية.
ويقع مركز التسوق Boise Towne Square في أكبر مدينة في ولاية أيداهو، ويعد أكبر مركز للتسوق في المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. إصابة شرطي و5 أشخاص في إطلاق نار بـ"أيداهو الأمريكية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.