اخبار الرياضه السعوديه الشباب يستعيدتوهجه وينافس محلياً وقارياً

محمد بن مسعود - الدمام - نجح الفريق الشبابي في استعادة توهجه الفني واحتلال المركز الثالث في سلم ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واستطاع الفريق تحقيق أربعة انتصارات وتعادل في ثلاثة لقاءات وخسر مباراتين ويملك (15) نقطة، وطوى البداية غير المتوقعة في بداية الموسم. وحرص رئيس النادي خالد البلطان ومجلس إدارته على توفير كافة الإمكانات الفنية والمادية التي أسهمت في صنع فريق قادر على المنافسة بقوة على البطولات محليا وقاريا في الموسم الجاري، كما نجحت الإدارة الشبابية في استخراج الرخصة الآسيوية من أجل المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا القادمة. وكان الجهازالإداري بقيادة طلال آل الشيخ عمل خلال الفترة الماضية على تهيئة الفريق بالصورة المناسبة، والاقتراب بشكل كبير من قبل الجهاز الفني تحت إشراف المدرب البرازيلي شاموسكا الذي كثف العمل في الفترة الماضية من أجل تحقيق الاستقرار الفني وتحقيق الفوز وحصد النقاط في الدوري. وتعاهد لاعبو الفريق الشبابي على الاستمرار في تحقيق الانتصارات وحصد النقاط في المباريات القادمة في الدوري، والسعي للمنافسة على حصد اللقب في الموسم الحالي. وأخيرا أشاد أعضاء الشرف والجماهير الشبابية بالعمل الكبير الذي يقوم به مجلس الإدارة برئاسة خالد البلطان والجهازين الإداري والفني ولاعبي الفريق، وجددت ثقتها الكبيرة في قدرة «شيخ الأندية» على المنافسة على البطولات المحلية والآسيوية في الموسم الحالي، هذا ويحتل المهاجم النيجيري إيغالو صدارة هدافين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 8 أهداف.