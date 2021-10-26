اخبار الرياضه السعوديه «ذهبية وبرونزيتان» لأخضر التايكوندو في «دولية إيندهوفن»

محمد بن مسعود - الدمام - بارك رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو شداد العمري، المنجز السعودي الذي حققه اللاعبون رياض الظافري، ونواف حسين، وعمر الزير، بحصولهم على ثلاث ميداليات (ذهبية وبرونزيتين)، إذ توج رياض الظافري بالميدالية الذهبية في وزن 51، عقب تجاوزه في النزال النهائي لاعب المنتخب السويدي في البطولة الدولية، التي أقيمت بمدينة إيندهوفن بهولندا، خلال المدة من 23-24 أكتوبر 2021، وظفر الثنائي نواف حسين وزن 65 وعمر الزير وزن 78 بميداليتين برونزيتين بعد خسارتهما في نصف النهائي. وقال رئيس الاتحاد للتايكوندو: «حققنا أكثر من هدف لعل أبرزها الاحتكاك مع لاعبين يحملون مستويات عالية على الصعيد العالمي، علاوة على كشف المستويات الفنية للمدرب الجديد، الذي تعرف على قدرات اللاعب السعودي قبل أن يرسم الاستراتيجية في المنافسات المقبلة».

ورأس الوفد السعودي رئيس الاتحاد للتايكوندو شداد العمري والإداري ناصر القحطاني وجهاز فني بقيادة الروسي قربان بوجداييف والمدرب الوطني محمد القحطاني واختصاصي العلاج الطبيعي عبدالعزيز ذيب.

ومثل المنتخب السعودي في البطولة الدولية اللاعبون نواف حسين ومحمد آل مداوي وعمر الزير ورياض الظافري وسامي خيبري وعلي المبروك.