اخبار الرياضه السعوديه «تشفير» قمة الأهلي والهلال

محمد بن مسعود - الدمام - أحاط مدربا الأهلي والهلال هاسيك وجارديم تحضيراتهما الفنية لمواجهة «الكلاسيكو» يوم (الجمعة) القادم بجدة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالسرية، إذ يسعى كلا المدربين لمواصلة الانتصارات وحصد النقاط في الدوري.

المدرب الأهلاوي هاسيك حرص على تكثيف العمل الفني من أجل الاستمرار في تحقيق الانتصارات وحصد النقاط والتقدم للأمام في سلم ترتيب فرق الدوري، وتجاوز حالة الاهتزاز الفني التي كان عليها الفريق في بداية الدوري، وسيجري اليوم مناورة كروية من أجل الاستقرار على الأسلوب الفني الذي سينتهجه في مباراة الهلال القادمة، والتي يطمح من خلالها لتحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة والوصول للنقطة (14).

فيما المدرب الهلالي جارديم طالب لاعبيه بمضاعفة الجهود الفنية ومواصلة سلسلة الانتصارات من أجل استعادة صدارة الدوري، والسير نحو المحافظة على اللقب، إذ سيجري اليوم مناورة كروية سيعمد من خلالها لتطبيق النهج الفني واعتماد العناصر الفنية التي سيخوض بها لقاء الكلاسيكو القادم في الدوري، إذ يحتل الزعيم المركز الثالث في سلم ترتيب فرق الدوري.