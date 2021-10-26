اخبار الرياضه السعوديه «تشفير» قمة الأهلي والهلال

المدرب الأهلاوي هاسيك حرص على تكثيف العمل الفني من أجل الاستمرار في تحقيق الانتصارات وحصد النقاط والتقدم للأمام في سلم ترتيب فرق الدوري، وتجاوز حالة الاهتزاز الفني التي كان عليها الفريق في بداية الدوري، وسيجري اليوم مناورة كروية من أجل الاستقرار على الأسلوب الفني الذي سينتهجه في مباراة الهلال القادمة، والتي يطمح من خلالها لتحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة والوصول للنقطة (14).
فيما المدرب الهلالي جارديم طالب لاعبيه بمضاعفة الجهود الفنية ومواصلة سلسلة الانتصارات من أجل استعادة صدارة الدوري، والسير نحو المحافظة على اللقب، إذ سيجري اليوم مناورة كروية سيعمد من خلالها لتطبيق النهج الفني واعتماد العناصر الفنية التي سيخوض بها لقاء الكلاسيكو القادم في الدوري، إذ يحتل الزعيم المركز الثالث في سلم ترتيب فرق الدوري.
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