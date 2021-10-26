اخبار الرياضه السعوديه الاتحاد يقترب من «الآسيوية»

محمد بن مسعود - الدمام - كثفت الإدارة الاتحادية جهودها خلال الأيام الماضية من أجل استيفاء كافة المعايير المطلوبة من أجل استخراج الرخصة الآسيوية، لضمان المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا، بعد أن حصد الفريق المركز الثالث في سلم ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الماضي، إذ في حال حصول العميد على الرخصة الآسيوية سيخوض مباراة «الملحق الآسيوي» المؤهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

من جانب آخر، بدأ المدرب كونترا في معالجة الأخطاء الفنية التي أسهمت في خسارة العميد مواجهة الكلاسيكو أمام الشباب يوم الجمعة الماضي بهدفين مقابل لا شيء، وفقدان صدارة الدوري، إذ يسعى المدرب الاتحادي لاستعادة الصدارة من خلال مواجهة الحزم القادمة يوم الخميس بملعب نادي الحزم بالرس، ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويعكف المدرب على تجهيز الفريق بالصورة الفنية التي تعيد الفريق للانتصارات وحصد النقاط، وسيجري اليوم مناورة سيحدد من خلالها الأسلوب الفني الذي سيلعب به لقاء الحزم، واعتماد العناصر الأساسية التي سيخوض بها المباراة.