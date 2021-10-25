شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الرياضات الإلكترونية»: الإقبال على «RUSH» يعكس أهمية الألعاب الإلكترونية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية خلال زيارته اليوم مهرجان "RUSH" إحدى فعاليات موسم الرياض 2021 قوة المملكة في مجال الرياضة الإلكترونية، وأهمية دورها في المنافسة بالسوق العالمي وتطويره.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أن الإقبال على المهرجان يعكس مدى الطلب الكبير على الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة، مشيرا إلى أن قدوم جولة الرياضات الإلكترونية العالمية للمملكة عبر الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية جذب معه أفضل المنافسين في رياضة ببجي "PUBG" الإلكترونية، مما يدل على مدى نضج وقوة مجتمع وسوق الرياضات الإلكترونية في المملكة، وقدرتها على أن تصبح في قادم الأيام واجهة العالم للرياضات الإلكترونية.

ووجه الأمير فيصل بن بندر آل سعود رسالته للمبتدئين والهواة في مجال الرياضة الإلكترونية بأن ما يمارسونه من هوايات وشغف بالألعاب والرياضات يمكن استثماره لخلق فرص حقيقية ومسيرة مهنية رياضية ناجحة في هذا المجال، مخاطبا إياهم بقوله: "اهتموا بالممارسة السليمة، وبإذن الله سيكون حليفكم النجاح في البطولات العالمية والمحلية".

وعن تنوع المهرجان أكد الأمير فيصل أهمية الدور الذي تؤديه الفعاليات المنظمة، من خلال جمها العديد من هواة الألعاب المحترفين والشغوفين بالرياضات الإلكترونية، وتفسير ذلك لكثافة الجمهور وقوة مجتمع الرياضات والألعاب الإلكترونية.

ويؤسس مهرجان "RUSH" لمفاهيم جديدة في صناعة المهرجانات والمعارض العالمية، وتنظيمها بصورة ترفيهية متميزة، وتلبية شغف وهواية شريحة مجتمعية واسعة، إضافة إلى منح المهتمين فرصة الوصول إلى أحدث التقنيات في مجال الألعاب الإلكترونية، وفقًا لأهداف والتزامات موسم الرياض في تنظيم الفعاليات ذات الاهتمام الواسع، وتوفير تجارب فريدة وغير مسبوقة إقليميًّا وعالميًّا.

ويتميز مهرجان "RUSH" بإتاحة الوصول إلى أحدث التقنيات العالمية في مجال الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو، مما يلبي حاجة شريحة كبيرة من المجتمع، إضافةً إلى منح الزوار فرصة لقاء أشهر اللاعبين على المستويين المحلي والدولي.