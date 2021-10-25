شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء باكستان خفض الانبعاثات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الجهود المبذولة بشأن خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ومكوناتها.

حضر اللقاء، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود ، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر.

فيما حضر من الجانب الباكستاني، وزير الخارجية شاه محمود قريشي، ووزير المالية شوكت ترين، ونائب وزير الخارجية سهيل محمود.