ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء باكستان خفض الانبعاثات

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حضر اللقاء، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود ، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر.
فيما حضر من الجانب الباكستاني، وزير الخارجية شاه محمود قريشي، ووزير المالية شوكت ترين، ونائب وزير الخارجية سهيل محمود.
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