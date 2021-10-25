شكرا لقرائتكم خبر رئيس وزراء اليونان ينوه بأهمية القمة وتوقيت إقامتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال مشاركته أمس في قمة «الشرق الأوسط الأخضر» بالرياض، أهمية هذه القمة التي تنعقد في وقت مهم قبل الاجتماع في جلاكسو خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار إلى التزام بلاده بصفتها عضوا في الاتحاد الأوروبي، مع بقية أعضاء الاتحاد، «بجعل أوروبا قارة خالية من الكربون في حلول 2050، كما نهدف إلى تقليص الغازات الدفيئة بنسبة 55% بحلول 2030».

وأوضح أنه لتحقيق هذه الأهداف المهمة اتخذت مجموعة من المبادرات المهمة، مثل التوقف عن إنتاج الكهرباء من الفحم بحلول 2028م، متطلعا إلى أن تكون اليونان من أوائل الدول في حوض البحر المتوسط التي تقدم إنتاج الكهرباء من الرياح.

وأفاد بأنه خلال الأسابيع المقبلة سيكون لدى اليونان أكثر من 2 جيجاوات من طاقة الرياح والخلط في الطاقة، مشيرا إلى حشد أكثر من 30 مليار يورو لتسهم في عملية الانتقال للطاقة الخضراء، عبر مجموعة الحزم التنظيمية والقانونية، متطلعا للحصول على الدعم من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي.

وتطلع إلى وجود صندوق خاص مرن يتم تدشينه على مدى 7 سنوات، تخصص فيه نسبة كبيرة من الاستثمارات الخضراء.

وشدد على أهمية موقع اليونان، كونها وسيلة للدخول إلى السوق الأوروبي، متطرقا إلى المفاوضات المهمة مع مصر في هذا الصدد، مؤكدا أن اليونان تتطلع إلى أن تكون في مقدمة الدول بخصوص عملية الشحن، وبحكم موقعها تستطيع تقليص الغازات المنبعثة في عملية الشحن، وهذا بلا شك تحد صعب يتطلب استثمارات كبيرة، لكننا عازمون على لعب دور مهم في هذا المجال، مبينا أن بلاده تضم جزرا كبيرة تحمل فرصا كبيرة للاستثمار، وهي بطبيعة الحال تحيد الكربون.

وعرج على الحرائق التي حدثت في اليونان العام الماضي، مقدما شكره لجميع الدول التي قدمت المساعدة لبلاده، داعيا إلى إيجاد تقنية جديدة تسهم في الحد من حرائق الغابات المستمرة.