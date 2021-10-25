وزير المالية الجزائري: نأمل أن تكون توصيات القمة مرجعا في أعمال G20 ومؤتمر «كوب 26 »

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وأرجع أسباب الخلل في التوازن البيئي إلى الاستغلال غير الأمثل وغير العقلاني للثروات الطبيعية، جراء سباق اقتصادي غير متكافئ، أنتج اختلالات أجمع العالم على انعكاساتها الوخيمة على المناخ والتي ستؤدي على المديين القريب والبعيد إلى مشكلات كبيرة تهدد حياة الإنسان واقتصادات الدول، مشيرا إلى أن ذلك كله يجعل العالم أجمع شاكرا ومشيدا بمبادرة المملكة العربية السعودية ومساعيها النوعية الهادفة لخلق رؤية بيئة مشتركة لتوحيد جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وأكد أن بلاده تؤمن تماما بأهمية حماية البيئة، وتحقيق الاستدامة لها، لذا تبدي استعدادها الكامل لدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وكل مبادرة مماثلة من شأنها بحث وإيجاد الحلول لمشكلة التغير المناخي ومكافحة التصحر والجفاف وحرائق الغابات التي لم تسلم منها المنطقة العربية، مشددا على أن بلوغ هذا الطموح ينبغي من جميع من يعيش على الكرة الأرضية أن يوحدوا الصوت والجهود للوصول إلى توصيات مشتركة في هذه القمة من شأنها إيجاد حلول عاجلة، ستكون مرجعا مهما في أعمال مجموعة العشرين G20 القادمة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي السادس والعشرين في نوفمبر المقبل.
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