اخبار الخليج – تسجيل 37 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 63 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 14053 في يوم 25 أكتوبر 2021، أظهرت تسجيل 37 حالة قائمة جديدة منها 8 حالات لعمالة وافدة، و 24 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 5 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 63 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 274582.

وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية حالة واحدة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 4 حالات، في حين أن 632 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 633 حالة قائمة.