السفير آل جابر يلتقي وفد من برنامج الأغذية العالمي (صور)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

التقى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر، وفد من برنامج الأغذية العالمي برئاسة ديفيد بيزلي المدير التنفيذي للبرنامج، وذلك في مقر البرنامج بمدينة الرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الرؤى والخبرات لدعم جهود الانتقال من الإغاثة الى التنمية والإعمار في اليمن، كما ناقش الجانبان أوجه التعاون المشترك المستقبلية بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي في الجمهورية اليمنية.

وأشاد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي بنموذج عمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فيما يتعلق بالمشاريع التنموية الداعمة لمنظومة المياه وغيرها من المشاريع والبرامج في قطاعات عمل البرنامج .

وقدم الوفد عرضًا مرئيًا لمشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والتي بلغت 204 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية، في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.

ومما يجدر ذكره أن مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بلغت في قطاع التعليم 41 مشروعاً ومبادرة من مدارس ومؤسسات تعليمية وغيرها من مشاريع، وفي قطاع الصحة 22 مشروعاً ومبادرة متنوعة بين مستشفيات ومراكز صحية عامة وتخصصية، فيما وصلت مشاريع ومبادرات قطاع النقل 36 مشروعاً ومبادرة من طرق ومطارات ومشاريع متعددة، كما بلغت عدد مشاريع قطاع الزراعة 18 مشروعاً ومبادرة، إضافة مشاريع ومبادرات قطاع الطاقة والتي بلغت 26 مشروعاً ومبادرة، وفي قطاع بناء قدرات المؤسسات الحكومية 17 مشروعاً ومبادرة، وفي قطاع المياه وصل عدد المشاريع والمبادرات 32 مشروعاً ومبادرة تعزيزاً لنظم الموارد المائية في الجمهورية اليمنية.