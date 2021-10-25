وطني تبوك يفعل لجنة المسؤولية الاجتماعية والرياضة المجتمعية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك- فايز السميري:
وجه رئيس مجلس إدارة النادي الوطني، نايف بن عوض البلوي، بتشكيل لجنة للمسؤولية الاجتماعية وتفعيلها، وتكليف الدكتور خالد بن نوح بالإشراف على أعمال اللجنة، مؤكداً أهمية توسيع قاعدة ممارسة النشاط البدني في المنطقة، وذلك لإعداد جميع شرائح المجتمع نحو فرص أفضل في مجالات الرياضة .
من جهته عينت إدارة النادي مريم البلوي، مشرفة على الرياضة المجتمعية، وسارة العنزي منسقة إدارية.
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