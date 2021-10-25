بالفيديو.. ولي العهد وأمير قطر يستعرضان الجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي

الرياض - محمد عبدالله - التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دول قطر، وذلك على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة الرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي.

حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني.

فيما حضر من الجانب القطري، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس الديوان الأميري.

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