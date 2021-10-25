بالفيديو.. ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يستعرضان جهود خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة

الرياض - محمد عبدالله - التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وذلك على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة الرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض الجهود المبذولة بشأن خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ومكوناتها.

حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.

فيما حضر من الجانب الباكستاني، وزير الخارجية شاه محمود قريشي، وزير المالية السيد شوكت ترين، نائب وزير الخارجية السيد سهيل محمود.

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