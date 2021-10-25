بالفيديو.. ولي العهد ورئيسة الحكومة التونسية يستعرضان مبادرات المملكة النوعية للمحافظة على البيئة

الرياض - محمد عبدالله - التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، وذلك على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة الرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مبادرات المملكة النوعية للمحافظة على البيئة، ومن أبرزهما مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، فيما حضر من الجانب التونسي، وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي.

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